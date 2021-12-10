Суд арестовал заместителя Труханова

Высший антикоррупционный суд арестовал исполняющего обязанности заместителя городского головы Одессы, управляющего делами исполнительного комитета Олега Брындака. Его подозревают в участии в преступной организации Владимира Галантерника и злоупотреблениях на 689 млн грн.

Решение 10 декабря принял следственный судья ВАКС Андрей Бицюк, сообщает "Слово і діло".

"Мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

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Ранее суд отпустил Брындака под почти 40 млн грн залога с обязанностями. Апелляционная палата оставила решение без изменений.

Однако за подозреваемого никто залог не внес. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просили заключить Бриндака под стражу с альтернативой залога, а адвокаты подозреваемого - отпустить его на поруки.

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и ряду должностных лиц города.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 17 лицам в покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и здания обанкротившегося завода "Краян", а также отведении из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.

Подозрения объявили одесскому бизнесмену Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.

Труханов находится на посту мэра Одессы с 2014 года. В прошлом году в ноябре его переизбрали в третий раз.

11 октября ВАКС отпустил мера под 30 млн грн залога. Деньги дал нардеп, бывший "регионал" Вадим Новинский.