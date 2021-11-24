30 млн грн Труханову на залог "подбросил" Новинский. Мэр Одессы – не первый

Деньги на залог за подозреваемого в участии в преступной организации мэра Одессы Геннадия Труханова дал внефракционный нардеп, бывший "регионал" Вадим Новинский.
Об этом сообщила "Українська правда".
Речь идет о сумме 30, 2 млн грн. Труханов, проходящий по делу о незаконном завладении землей, деньги перечислил вчера вечером.
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"К сожалению, законодательство разрешает вносить залог кому угодно. При этом нет требований по проверке законности происхождения средств, которые вносят в качестве залога", - пишет Центр противодействия коррупции.
"Если верить декларации мэра Одессы за 2020 год, у него есть около 1,1 млн грн наличными и на банковских счетах. У его мамы денег побольше, однако даже она не смогла бы полностью внести залог. Мария Труханова имеет "лишь" 7,6 млн грн. Соответственно, официальных средств на залог у семьи Труханова нет", - сообщили активисты.
По данным Forbes Вадим Новинский входит в десятку самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивают в $1,4 млрд. Он является владельцем "Метинвеста".
Новинский не впервые вносить залоги за других лиц. В августе 2019 года он внес 6 млн грн за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву. В июле 2019-го – 80 тыс. за подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность режиссера Олега Сагана.
В ноябре 2015-го 5,1 млн грн вносил за экс-министра юстиции Елену Лукаш. 30 млн вносил за бывшего нардепа Михаила Добкина.
В октябре 2017 года принадлежащая Новинскому компания "Смарт-холдинг" вносила 5 млн грн залога за директора "Укргазвидобування" Вадима Мохова.
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