Труханов нашел 30 млн грн для залога

Проходящий по делу о незаконном завладении землей мэр Одессы Геннадий Труханов уплатил 30 млн грн залога. Деньги перечислил вчера вечером.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, пишет "Суспільне"

17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила залог для Труханова по делу НАБУ таким, как его определил следственный судья ВАКС – 30 млн грн. Средства он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней.

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6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и ряду должностных лиц города.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 17 лицам в покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и здания обанкротившегося завода "Краян", а также отведении из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.

Подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.

Труханов находится на посту мэра Одессы с 2014 года. В прошлом году в ноябре его переизбрали в третий раз.

11 октября ВАКС отпустил Труханова под 30 млн грн залога.