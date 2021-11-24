Труханов нашел 30 млн грн для залога

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, нет Covid-паспортам - антивакцинаторы снова вышли на митинг
Геноцид, план Гейтса, нет Covid-паспортам - антивакцинаторы снова вышли на митинг
Просмотров: 63
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 441
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 2907
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 2853
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1152
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 927
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2079
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1080
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1827
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10333
Фото
Все фото
4
3
8
105
3
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Видео
Все видео
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2826
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4671
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1458
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1161
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2763
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 936
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 10:37

Труханов нашел 30 млн грн для залога

  Комментировать
Труханов нашел 30 млн грн для залога
Труханов в должности мэра Одессы с 2014 года. Фото: @gennadiytruhanov

Проходящий по делу о незаконном завладении землей мэр Одессы Геннадий Труханов уплатил 30 млн грн залога. Деньги перечислил вчера вечером.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, пишет "Суспільне"

17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила залог для Труханова по делу НАБУ таким, как его определил следственный судья ВАКС – 30 млн грн. Средства он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и ряду должностных лиц города.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 17 лицам в покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и здания обанкротившегося завода "Краян", а также отведении из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.

Подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.

Труханов находится на посту мэра Одессы с 2014 года. В прошлом году в ноябре его переизбрали в третий раз.

11 октября ВАКС отпустил Труханова под 30 млн грн залога.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Труханов нашел 30 млн грн для залога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 175923
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 13077
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 10035
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 8820
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8775
Политика
Бюро экономбезопасности с 214 работниками до сих пор не имеет здания
Бюро экономбезопасности с 214 работниками до сих пор не имеет здания 1 Просмотров: 72
Без России и КНР: Байден пригласил Украину на демократический саммит
Без России и КНР: Байден пригласил Украину на демократический саммит Просмотров: 522
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 3 Просмотров: 2916
Украина обменялась разведданными с Великобританией и США
Украина обменялась разведданными с Великобританией и США 1 Просмотров: 171
В случае нового витка российской агрессии Раду соберут через пару часов
В случае нового витка российской агрессии Раду соберут через пару часов 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
3
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
2
Борьба продолжается. Зозуля трогательно поздравил с Днем достоинства и свободы
Голосов: 9294
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть