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суббота, 12 марта 2022 20:37

Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
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Активисты взяли под контроль дворец подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщили "Слідство.Інфо".

Дворец находится под Киевом, вблизи Пущи-Водицы.

Активисты его взяли под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.

 

По информации журналистов, Медведчук официально не выезжал за пределы Украины. Его жена Оксана Марченко за несколько дней до начала войны уехала в Беларусь, а накануне вторжения России в Украину записала видео в Москве.

Сам дворец сейчас пуст.

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Семья Медведчука его реконструировала и перестраивала, поэтому внутри только голые стены и деревянные балки. Вероятно, строители тоже сбежали из дворца, потому что там до сих пор висят куртки и личные вещи. На полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка.

 

Масштаб дворца впечатляет. Там должно было быть более сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостинные.

Дом имеет площадь более 2 тыс. кв. м.

В глубине дворца завершалось строительство бассейна, уже даже украсили стены мраморной плиткой. "Надеюсь, в будущем это имение станет комплексом отдыха для детей", - говорит активист Петр.

На территории дворца Медведчука есть еще несколько домов. Возле озера расположен домик в японском стиле, с другой стороны – домик, похожый на охотничий.

 

Самое интереснее журналисты увидели в глубине дома, возле гаражей.

Пока во дворце продолжалась реконструкция, многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения.

 

Комнаты полностью заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежат друг на друге. Среди картин поставили игровой автомат Admiral XXXL.

 
 

В следующей комнате - тоже картины. На одной из них нарисована Оксана Марченко, рядом лежит рамка с надписью "Оксана Марченко лучшая".

 
 

Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами.

На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни и многое другое. Даже "кинотеатр" и "колыба".

 

В отдельной комнате хранятся меховые вещи. Журналисты насчитали несколько десятков шуб и других элементов гардероба. На полках - головы манекенов с меховыми шапками.

 
 

Сбоку в коридоре – большие коробки. Внутри – поменьше, оранжевого цвета с логотипом Hermes Paris. Это роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда тысячи евро за единицу.

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Например, одна эта небольшая тарелка с изображением леопарда стоит 11 тыс. грн. Посуды этой элитной марки в коробках – десятки или сотни штук.

 
 

В подвале Медведчуки хранили чемоданы Louis Vuitton и другие дорогостоящие предметы. Из-под черного мусорного пакета виден чемодан, внешне напоминающий модель Louis Vuitton Alzer-80. На официальном сайте он стоит около 400 тыс. грн.

 

Рядом с хрустальной люстрой – пулемет "Максим". Его Медведчуку подарили охранники и водители в 2004 году в честь 50-летия.

 
 

Активисты пока не понимают, сколько времени займет описание этого имущества и что с ним дальше делать. Надеются, что имение и все эти ценные вещи станут собственностью государства.

26 февраля Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить, есть ли Медведчук дома. Полицейские его на месте не обнаружили.

Жена Медведчука выехала из Украины в Беларусь 18 октября через пропускной пункт в Черниговской области, сообщали СМИ.

В феврале прошлого года СНБО ввела санкции против соратника Медведчука и Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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