Медведчук убежал из-под домашнего ареста

Полиция не нашла Медведчука дома. Фото: "Вести"

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста

В Офисе генпрокурора эту информацию неофициально подтвердили "Зеркалу недели".

Вчера Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить наличие Медведчука по адресу.

Полицейские Медведчука на месте не обнаружили.

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Один из непрофильных заместителей генпрокурора подтвердил эту информацию. Он отказался дать официальный комментарий, поскольку не имеет процессуального отношения к делу Медведчука.

Эту информацию подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко.

"Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который принял снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним. С предателем Медведчуком будет сложнее, если его сейчас не поймать, то остаток жизни он проведет в РФ вместе с Януковичем. Кстати, Медведчук – точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь", - написал он.

22 февраля супруга подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко сбежала в столицу страны-агрессора – Москву.