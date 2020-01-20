Стыдно за президента, который станет массовкой для Путина - Вятрович о Зеленском

Зеленского раскритиковали за поездку на мероприятие, где будет Путин.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи президента РФ Владимира Путина в Израиле.

Об этом в Facebook написал народный депутат, бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, "каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем".

Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился.

Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой - унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев - жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом", - написал Вятрович.

Нардеп добавил: "Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно через такой формат приглашения".

"Мне стыдно за президента Украины, который в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина российскую армию?", - заявил нардеп.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel сказал: "Было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что в израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать с речью. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии".