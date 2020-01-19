Зеленский хочет произнести речь в Израиле

Зеленский посетит Израиль. Фото: The Times of Israel.

На этой неделе, 22-23 января президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль.

Там возмет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

"Самое важное для каждой страны - почтить память жертв Холокоста. Очень важно здесь быть, независимо от того, будем ли мы (лидеры стран - ред.) выступать с речью или нет. Лично для меня не имеет значения, дали ли мне слово. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии (Холокоста - ред.), были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 тыс. украинских евреев", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что по статистике, каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Потому, подчеркнул Зеленский, для украинцев очень важно почтить память жертв этой трагедии.

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"Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать с речью. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - отметил глава украинского государства.

Мировой форум памяти жертв Холокоста состоится 22-23 января в Иерусалиме. Мероприятие будет посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста, поскольку ему не дали права выступить с речью.