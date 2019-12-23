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понедельник, 23 декабря 2019 18:26

Стриптизерши на перилах и светомузыка: слили видео корпоратива НБУ

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Стриптизерши на перилах и светомузыка: слили видео корпоратива НБУ
В НБУ коропоратив пока не прокомментировали

Сотрудников Национального банка Украины пригласили полу обнаженных танцовщиц на "новогодний корпоратив", который праздновали в помещении регулятора.

Соответствующее видео выложил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, устроили в субботу (21 декабря, - Gazeta.ua) Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала танцуют стриптизерши", - написал он.

В НБУ коропоратив пока не прокомментировали.

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHИ в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.

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