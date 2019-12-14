"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше

Корпоратив оплатят за счет партии.

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHІ в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.

"В КВЦ "Парковый". Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно", - рассказал Корниенко, пишет Lb.ua

Праздник пройдет 20 декабря за счет спонсоров.

"Партия, согласно закону, может иметь финансирование. Есть механизм, с помощью которого физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Эти деньги наша партия тратила на избирательную кампанию, партия за них осуществляет текущую деятельность", - сказал нардеп.

"Корниенко говорит, что корпоратив обойдется в 1 млн гривен. Давайте посчитаем. 250 слуг с женами и мужьями, 100 кабминовских со своими половинками и 100 опэшных тоже не по-одиночке. Итого от 900 до 1000 человек, по минимуму. И на это 1 млн гривен? Смешно. Учитывая ценник и пафос CHI, то "слугам" хватит на салатик, минералку и сладкое. Но уже без шоу-программы, без алкоголя. И все это на новогодний корпоратив? Интересно, а "слуги" могут хотя бы не врать? Или эта информация рассчитана на идиотов?", - пишет в Facebook бывший нардеп Борислав Береза.

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Партия "Слуга народа" финансировали компании, чьи печати нашли в квартире Олега Семенова - советника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Последний является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают журналисты Bihus.info. Среди спонсоров "СН" за третий квартал этого года 12 физлиц и десятки фирм. Вместе они дали партии почти 100 млн грн, говорится в журналистском расследовании.