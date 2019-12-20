Сколько стоит билет на корпоратив "Слуги народа"

На корпоративе будут собирать деньги. Фото: Rezonans.info

2500 грн стоил билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа".

"Часть этих денег пойдет на благотворительность. Мы депутатам билеты заблаговременно выдали и они заранее за них рассчитались. Также, еще отдельно будем собирать деньги на благотворительность во время корпоратива", - сказал первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает УНН.

Пока не известно, к каким именно благотворительным фондам пойдут деньги.

"К нам многие обращаются за помощью, поэтому мы выберем несколько важнейших. Будем смотреть", - рассказал Корниенко.

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Председатели фракций "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что во время корпоратива состоятся благотворительные аукционы.

"Это благотворительный вечер, там будут собирать пожертвования. Там будут проходить благотворительные аукционы, которые позволят собрать средства на благотворительность", - сказал Арахамия.

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHИ в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.