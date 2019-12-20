Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil

В Киеве проходит корпоратив партии. Фото: Facebook

В конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве проходит новогодний корпоратив народных депутатов "Слуги народа".

Депутатов на территорию комплекса пропускают только по спискам, сообщает "Украинская правда".

На празднике присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук и министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет и Владимир Бородянский.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал один из нардепов от "Слуги народа" .

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Источник сообщил, что гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. Специально для "слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отмечает один из депутатов, который не захотел быть названным.

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHИ в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.