Мужчина после корпоратива ушел домой в одних трусах

В Днепре после шумного празднования новогоднего корпоратива нетрезвый мужчина пошел домой в одних трусах.

"Рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный мужчина. Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам только в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе. Что происходило дальше, вспомнить не может", - сообщила патрульная полиция Днепропетровской области.

Автор: Патрульная полиция Мужчина бродил по улицам в одних трусах

Близкие уже начали искать мужчину и сообщили в полицию о его исчезновении.

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"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал. Его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении", - отметили в патрульной полиции.