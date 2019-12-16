Стики для IQOS и GLO могут резко подорожать из-за нардепа Холодова

Акциз на табак для нагрева для таких систем как IQOS и GLO планируют повысить в 4 раза

Не успели президент и премьер уладить созданный Холодовым кризис в табачной отрасли, как народный депутат готовит еще один

Народный депутат и замглавы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов активно пытается лоббировать серьезное (в 4 раза) повышение акциза на табак для нагревания для таких систем как IQOS и GLO.

"Сейчас идёт поднятие акциза на ТВЕН (табак для электронных девайсов). Посмотрим, кто тут из народных депутатов Украины будет протестовать и беспокоиться из-за возможных проблем для отрасли", – заявил Андрей Холодов на своей Facebook-странице.

Несмотря на очевидный конфликт интересов в этой сфере, народный депутат в обход главы профильного подакцизного подкомитета регулярно проводит рабочие группы в Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, пытаясь создать конфликт между производителями ТВЕН и локальным производителем сигарил Львовской табачной фабрикой. Последняя такая рабочая группа была проведена Андреем Холодовым 10 декабря.

Ранее Андрей Холодов сам сообщал о рабочей встрече 25 ноября, на которой он активно настаивал на резком повышении акциза на ТВЕНы.

Такая активность народного депутата Андрея Холодова может объясняться предстоящей отменой скандальной "поправки №8", которая бы гарантировала табачному бизнесу Холодова 20% фиксированной прибыли с каждой проданной сетью "Т-киоск" пачки сигарет.

Напомним, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов, который абсолютно не касался табачной отрасли, депутаты пролоббировали поправку, которая законодательно устанавливает фиксированную маржу при оптовой продаже сигарет – 7%, а при розничной – 13%.

Но после того, как из-за данной поправки табачные компании начали останавливать фабрики и сокращать производство, появился риск серьезного падения акцизных отчислений в госбюджет и массовых увольнений, с компаниями встретился президент Украины, пообещав данную поправку отменить.

Соответствующий Меморандум на прошлой неделе был подписан между Кабинетом Министров Украины и крупнейшими табачными компаниями страны.

Ранее журналисты программы "Схемы" доказали, что депутат Холодов и его семья опосредованно контролируют огромную сеть розничной продажи сигарет и, более того, со значительной части реализации сигарет налоги не платятся.