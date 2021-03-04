Стерненко показал передачу в СИЗО от 10-летнего украинца

Общественному деятелю Сергею Стерненку, который находится в следственном изоляторе в Одессе, посылают передачи со словами поддержки. Фото продуктового пакета опубликовали на странице активиста в Facebook.

"Привет, Сергей! Надеюсь у тебя все хорошо. Мы обязательно победим, и ты и другие политзаключенные будут на свободе. Ростик. 10 лет. Харьков", - написано на открытке.

Автор: @ssternenko

"Единственное, что может сделать взрослый человек, когда дети присылают такое - починить систему в любой способ", - сообщает страница Стерненка.

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27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.