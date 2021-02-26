Стерненко не был агентом СБУ - Баканов

Баканов рассказал про "агента СБУ" Стерненка. Фото: СБУ

Одесский активист Сергей Стерненко не был агентом Службы безопасности Украины при ее руководителе Иване Баканове.

В СБУ вообще отсутствуют такие учетные данные, сам глава спецслужбы заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Господин Стерненко во время моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ, как агента", – сказал Баканов.

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В прошлом году Служба безопасности объявила Сергею Стерненку подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Ему грозит 15 лет за решеткой.