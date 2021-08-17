"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию

Фото: Богдан Кутепов.

Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве пытались установить декорации в стиле советской эпохи. Инсталляцию поставили на месте, где расположены портреты погибших протестующих.

Конструкции поставили для съемки проекта ко Дню Независимости. Работа продолжалась по указанию президента Владимира Зеленского, сообщили СМИ.

На месте гибели украинских патриотов неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Представители "Национального корпуса" разбили часть декораций. Произошли столкновения с полицией.

"Говорят, что это какая-то провокация ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газированной водой, мороженое за 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День Независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День Независимости иметь возможность отпраздновать", - заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Организаторы инсталляции согласились на демонтаж.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook.

Роман Шрайк, блогер

"Им хотелось очередных "старых песен о главном". Поностальгировать о вкусном пломбире, напомнить о газировке за 1 копейку.

И портреты погибших их не остановили.

Можно научиться говорить "Слава Украине" и "Путин х*йло". Но без понимания трагедии, произошедшей на этом месте, все это тоже декорации. словесные декорации, сквозь которые то и дело проскальзывают "майданы - бананы (фраза бывшего спикера Зеленского Юлии Мендель. - Gazeta.ua)"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский возмутил фразой о СССР

Виктор Чумак, юрист

"Кажется, что уровень "концентрации совка" в задумчивости режиссера реально сверхвысокий.

Ну и перекрыть всем этим фото героев Майдана - это уже совсем на грани идиотизма"

Татьяна Мыкытенко, автор проекта "Рагу.лі"

"Здесь появляются предположения, что в инсталляцию о газировке ZeкоMанда пыталась вложить идею "смотрите как х*ево мы жили и как прекрасно все сейчас".

Но я скажу не верю! Несмотря на бесконечный дроч на совок в, например, Сватах (которые, напомню, до сих пор постоянно крутят в повторе говноплюсы)"

Михаил Басараб, политолог

"Стоит добавить, что они хорошо понимали символизм и последствия своих действий на аллее Небесной Сотни"

Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"Когда на Банковой ставили петушков, я не комментировала. Но когда на Институтской появилась советская барахолка - стало ясно, к чему были куры под ОПУ.

Можно оставить в покое Институтскую? Можно не тянуть туда рыгаливки, дискотеки и ностальгию по нашему советскому прошлому? Креативная мысль могла пойти глубже и поставить выгребной древесный туалет с газеткой на гвоздики. Ну, а что, тоже бы у кого-то вызвало слезу восторга.

Похожие ностальгирующие по совку бежали голосовать на референдум в Крыму. Точно как эта старая женщина, которая мечтала умереть в России.

Можно наконец люди, которые называют себя представителями Музея революции достоинства займутся делом? Не дешево безделушками? А созданием реального музея - пока родные героев Небесной сотни ни ушли вслед за детьми. Пока есть свидетели тех боев за действительно свободную Украину. Чтобы был мемориал наших героев - и чтобы каждый видел его каждый день, попадая в самое сердце Киева"

Татьяна Николаенко, журналистка

"И сверху над этим какая-то Надя Дорофеева будет крутить голой задницей?

Смотрю на эти коробки, Чувствую странную смесь злости и ошарашенности, потому что не пойму - настолько тупы или безразличны. И почему такая ностальгия по совку, так как те автоматы для меня воспоминание о 1986, а не 1994. А голодные 90-е - это митинги на Майдане, пончики за нарезные купоны и барахолка на Олимпийском, где можно было купить ужасные ангоровые капоры и юбочку.

Я уже молчу о интерьерах 70-х. Баба покойница их в печке сожгла еще 30 лет назад. Кто хочет таких фоточок, может поехать на ВДНХ и получить там такие. Но там, где люди проливали кровь за чистую идею, поставить выставку советского барахла. Это просто о блошином уровне души"

Евгений Будерацкий, журналист

"Не знаю, кто из "креативщиков" во власти придумал совковой инсталляцией закрыть Аллею Герои Небесной Сотни, но это очередной пример полного непонимания событий, которые произошли в стране.

Ноль уважения к погибшим за свободу, зато куча пиетета к совковой фигне.

Ну неужели не понимали, что получат очередной хейт? Так и было задумано?"