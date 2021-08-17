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вторник, 17 августа 2021 13:41

Кличко отреагировал на "перформансы" на месте гибели Героев

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Кличко отреагировал на &quot;перформансы&quot; на месте гибели Героев
Портреты погибших протестующих закрыли "инсталляцией". Фото: Богдан Кутепов.

На месте гибели украинских патриотов неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Насчет "инсталляции" на Аллее Героев Небесной сотни. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.

Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента.

Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.

Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию".

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу", - заявил Кличко.

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Ранее журналист Богдан Кутепов сообщил, что на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве устанавливают декорации в стиле советской эпохи.

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