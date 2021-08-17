Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве устанавливают декорации в стиле советской эпохи. Фото опубликовал журналист Богдан Кутепов.

Инсталляцию поставили на месте, где расположены портреты погибших протестующих.

В частности поставили в стиле "совка" уличные автоматы для газированной воды, холодильник для мороженого, детскую машинку. Также - имитировано жилье советских времен.

"Выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки", - написал журналист и сообщил, что это декорации ко Дню Независимости.

Пользователи Facebook пишут:

"Что это за гребаный совок ???"

"Жестяк рулит по полной"

"Очень низко, не верится, шо кто-то мог себе позволить принять такое противное решение"

"А где декорация веселого советского ГУЛАГа, камеры, где Стус и сотни других погибли, а то одни хрущовочки с газировкой и пломбиром"

"Какая разница?"

"Что это за хрень. На площади, как и на фронте сражались как раз с совком и со всеми последствиями и формами последнего"

"Что за лютый совкодрочь?"

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"Совсем потеряли стыд? Вон отсюда со своими игрушками", - пишет журналист Айдер Муждабаев.

Депутат Киевского городского совета Алина Михайлова сообщила, что "уже сделала соответствующее обращение в отдел массовых мероприятий с требованием объяснения, почему и как так получилось, что на мемориале Героев Небесной Сотни расположился советский привет из прошлого".

"Согласно п. 2.2 Порядка проведения массовых мероприятий в городе Киеве, проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев запрещается", - напомнила.

Президента Владимира Зеленского с женой изобразили у стелы с портретами Героев Небесной сотни рядом с Олегом Татаровим (которого Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента и отказался увольнять) - тот во время режима Януковича заявлял, что майдановцы стреляли сами по себе.