Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность

На этой неделе заканчиваются 10 дней, зав течение которых президент Владимир Зеленский должен ответить на петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Об этом напомнил в Facebook председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Активист изобразил фото семьи Зеленских у стелы с портретами Героев Небесной сотни.

Сверху - Татаров, который во время режима Януковича заявлял, что майдановцы стреляли сами в себя.

"На фото вы видите Зеленского рядом с мемориалом Небесной сотни. На том же фото Тараров врет, что героев убивала не беркутня, а их же побратимы.

Петиция четко ставит Зеленского перед выбором.

Для любого украинца (безотносительно к политическим взглядам) выбор очевиден, потому что он о человечности", - пишет Шабунин.

Активист отмечает: это "не о политических интересах президента, а о тесте на его человечность".

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Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года.

Петиция за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Во время Революции достоинства Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича.