"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского

Представители "Национального корпуса" разбили часть декораций из советского прошлого, установленных на Аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, полиция остановила их, сообщает "Українська правда".

Предварительно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

На месте изданию сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости. Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа продолжалась по прямому указанию президента Владимира Зеленского.

Сначала около 15 человек с "Национального корпуса" пришли и заявили, что если не получат объяснений относительно появления на Аллее Героев Небесной сотни "советской инсталляции", то помогут коммунальщикам демонтировать.

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Впоследствии "Нацкорпус" начал демонтаж, не дожидаясь коммунальщиков.

Произошли столкновения с полицией.

После прибытия подкрепления полиция оттеснила "Нацкорпус" от декораций, но присутствующие уже успели сломать две инсталляции.

Двух человек задержали.

Ранее журналист Богдан Кутепов сообщил, что на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве устанавливают декорации в стиле советской эпохи. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы, заявил Кличко.