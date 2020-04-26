Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку

Партия ОПЗЖ (екс-главы Администрации Януковича Левочкина и кума Путина Медведчука) в Одессе устроила раздачу "гречки", чем обусловили скопления людей и толкотню.

Видео опубликовал сайт Pushkinska.net

Продуктовые наборы роздавали 25 апреля из грузовика в разных точках города. Люди выстраивались в очередь, нарушая социальную дистанцию. Некоторые — без масок на лице.

В набор "гречки" входили крупы, консервы, паски и яйца.

В очередях вспыхивали скандалы - у машины ссорились женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы приближаются. Кернес начал раздавать продуктовые наборы

С 6 апреля в Украине действуют усиленные карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей.

За нарушение карантина предусматривается штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность.