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понедельник, 24 января 2022 02:45

США обязали семьи своих дипломатов покинуть Украину

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США обязали семьи своих дипломатов покинуть Украину
США акцентируют, что выезд госслужащих из Украины не является эвакуацией. Фото: "РБК-Украина"

Государственный департамент США санкционировал отъезд штатных сотрудников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Согласно сообщению, это решение связано с военным напряжением вокруг Украины.

"Есть сообщение, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на Востоке Украины, которые контролируются Россией, непредсказуемы и могут ухудшаться без особого предупреждения", - отмечается в заявлении.

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В то же время отъезд сотрудников посольства добровольный, они могут остаться в Украине. Также США рекомендуют покинуть Украину и другим гражданам.

"Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.

Представители Госдепартамента подчеркнули, что посольство в Киеве останется открытым и что это объявление не является эвакуацией. По их словам, этот шаг рассматривался какое-то время и не означает ослабления поддержки Украины со стороны США.

Также Госдеп обновил четвертый уровень опасности путешествий в Украину. Эта рекомендация уже была на четвертом уровне опасности из-за COVID-19.

22 января США проинформировали Украину о том, что вероятно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей. Тогда представитель Госдепа сообщил, что США проводят тщательное планирование на случай экстренной ситуации. Оно происходит всегда, в случае, если ситуация с опасностью ухудшится.

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