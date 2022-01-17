Посольство США ответило пропагандисту РФ, который обозвал украинцев

Красовский заявил, что если Украина вступит в НАТО, Россия введет войска и "сожжет" Конституцию на Крещатике. Фото:krasovkin/instagram

Посольство США в Украине считает тактикой холодной войны выражение российского пропагандиста Антона Красовского, который назвал украинцев "тварями" и угрожал сжечь украинскую Конституцию на Крещатике.

Свою позицию дипломатическое ведомство изложило в Twitter.

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"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "тварями" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против Украины. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны", - говорится сообщении.

На днях в эфире российского государственного канала Russia Today Антон Красовский обозвал украинцев "тварями" и пригрозил очередным введением российских войск, назвав Украину своей землей.