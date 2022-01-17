Посольство США ответило пропагандисту РФ, который обозвал украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 180
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3015
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 2853
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3141
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 504
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1071
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
20 Просмотров: 2412
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 765
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3312
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
13
5
9
9
8
В Канаде и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы
В Канаде и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию "Академик Вернадский"
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
Видео
Все видео
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4734
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 252
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 13:26

Посольство США ответило пропагандисту РФ, который обозвал украинцев

1 Комментировать
Посольство США ответило пропагандисту РФ, который обозвал украинцев
Красовский заявил, что если Украина вступит в НАТО, Россия введет войска и "сожжет" Конституцию на Крещатике. Фото:krasovkin/instagram

Посольство США в Украине считает тактикой холодной войны выражение российского пропагандиста Антона Красовского, который назвал украинцев "тварями" и угрожал сжечь украинскую Конституцию на Крещатике.

Свою позицию дипломатическое ведомство изложило в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "тварями" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против Украины. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны", - говорится сообщении.

На днях в эфире российского государственного канала Russia Today Антон Красовский обозвал украинцев "тварями" и пригрозил очередным введением российских войск, назвав Украину своей землей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посольство США ответило пропагандисту РФ, который обозвал украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 29053
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 24346
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 22608
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14832
&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского 2 Просмотров: 10305
Мир
В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину
В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину Просмотров: 288
Состояние Илона Маска за время пандемии выросло в геометрической прогрессии
Состояние Илона Маска за время пандемии выросло в геометрической прогрессии Просмотров: 135
Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину
Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину Просмотров: 1665
Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к белорусской границе
Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к белорусской границе Просмотров: 378
Зеленский встретится с президентом Польши - о чем будут говорить
Зеленский встретится с президентом Польши - о чем будут говорить Просмотров: 216
Больше всего комментируют
20
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
10
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
3
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Голосов: 12
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть