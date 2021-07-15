СМИ сообщили о новом подозрении Тупицкому

Тупицкий противодействовал досудебному расследованию для избежания уголовной ответственности, считает следствие. Фото: РБК-Україна / Виталий Носач

Новое подозрение Александру Тупицкому, указ об отмене назначения которого судьей Конституционного суда Верховный суд признал противоправным, касается незаконного вмешательства в автоматизированную систему "Клиент казначейства - Казначейство".

Об этом говорится в подозрении, подготовленном Государственным бюро расследований, пишет "Укрінформ"

Также следствие считает соучастником преступления главного бухгалтера суда Наталью А.

В январе прошлого года Казначейство предоставило Тупицкому доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов (СДО) с использованием программно-технического комплекса "Клиент казначейства - Казначейство".

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Указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года об отстранении Тупицкого должен был прекратить исполнение им полномочий судьи и председателя КС до 28 февраля, считает следствие.

В то же время Тупицкий не брал во внимание указ и противодействовал досудебному расследованию для избежания уголовной ответственности.

Он в помещении Конституционного суда указал руководителю бухгалтерской службы - главному бухгалтеру использовать его личный ключ с квалификационной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему при подписании электронных бухгалтерских документов от своего имени.

Желая сохранить должность, Наталья О. согласилась на использование КЭП Тупицкого при подписании от его имени бухгалтерских документов, в частности электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по данным следствия.