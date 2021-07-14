Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда

 
Ексклюзивы
1/5
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 99
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 423
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 927
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6768
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1026
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 648
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6354
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4222
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
3
3
3
8
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 99
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 288
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 450
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1845
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 15:21

Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда

1 Комментировать
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
ВС признал незаконным указ президента относительно Тупицкого. Фото: pravda.com.ua

Верховный суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Кроме этого, суд решил, что действия Зеленского касательно Тупицкого являются незаконными, сообщает ZN.UA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тупицкий планирует судиться с КСУ. Хочет миллион гривен

Указ об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. Тогда в КСУ заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства. Позже Тупицкий подал иск в Верховный суд. При этом в конце декабря прошлого года президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Решение Конституционного суда от 27 октября 2020 году об отмене положений антикоррупционной реформы поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Позже ответственность за ложь в декларациях вернули. Однако, после президентского вето за документ пришлось голосовать снова уже с предложениями Зеленского.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены. По данным следствия, отстраненный глава КСУ, вероятно, совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины. Наказание предусматривается в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу экс-главы КС Александра Тупицкого сопровождали различные политические и бизнес-группы. Поэтому президент его уволил.

Через Совет национальной безопасности и обороны он ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Восставшие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 16346
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9675
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 7281
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 5832
Политика
Бойко и четырех его коллег вызвали на допрос
Бойко и четырех его коллег вызвали на допрос Просмотров: 387
Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского
Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского
5
 Просмотров: 864
Семенченко выпустили из СИЗО
Семенченко выпустили из СИЗО Просмотров: 360
Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт
Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт Просмотров: 1512
Путин готовится захватывать новые территории - российский политик
Путин готовится захватывать новые территории - российский политик Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
6
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
4
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
Голосов: 7710
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть