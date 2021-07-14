Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда

ВС признал незаконным указ президента относительно Тупицкого. Фото: pravda.com.ua

Верховный суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Кроме этого, суд решил, что действия Зеленского касательно Тупицкого являются незаконными, сообщает ZN.UA.

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Указ об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. Тогда в КСУ заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства. Позже Тупицкий подал иск в Верховный суд. При этом в конце декабря прошлого года президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Решение Конституционного суда от 27 октября 2020 году об отмене положений антикоррупционной реформы поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Позже ответственность за ложь в декларациях вернули. Однако, после президентского вето за документ пришлось голосовать снова уже с предложениями Зеленского.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены. По данным следствия, отстраненный глава КСУ, вероятно, совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины. Наказание предусматривается в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу экс-главы КС Александра Тупицкого сопровождали различные политические и бизнес-группы. Поэтому президент его уволил. Через Совет национальной безопасности и обороны он ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".