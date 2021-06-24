Зеленский объяснил скандальное увольнение судьи Тупицкого

Зеленский об увольнении Тупицкого: "Он не понял меня". Фото: Цензор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу эксглавы КС Александра Тупицкого сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Поэтому президент его уволил. Об этом Зеленский заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

Президент отметил, что через Совет национальной безопасности и обороны ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".

По словам президента, с этими реформами "можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты".

В то же время, он отметил, что одно дело менять те, или иные законопроекты какими-то правками, дополнениями, но не разрушать полностью систему.

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"Он (Тупицкий) не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, разными финансовыми рычагами разные группы, в частности, политические и бизнесовые, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", - пояснил Зеленский.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий обжаловал этот указ в Верховном суде. 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС. 27 марта 2021 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины".