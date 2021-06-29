Рада одобрила тюрьму за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

За документ проголосовали 315 парламентариев. Фото: Офис президента

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в электронных декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Проголосовали на заседании Рады.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

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Зеленский подчеркивал, что эта норма позволила бы переписывать дорогие машины, квартиры, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

Зеленский внес в документ еще одну правку. Он дополнил норму о том, что умышленное непредставление электронной декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".

3 июня Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, но с поправками, которые смягчают ответственность. 15 июня президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями этот законопроект.