Смерть нардепа Полякова: Скороход рассказала о допросе правоохранителей

Антон Поляков и Анна Скороход жили в гражданском браке. Коллаж: УНИАН

Допрос народного депутата из группы "Партия "За будущее" Анны Скороход по делу о смерти ее гражданского мужа, нардепа Антона Полякова длился примерно 7 ч. Правоохранители задавали разные вопросы.

Об этом Скороход рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Меня допрашивали в качестве свидетеля исключительно по делу Антона и никаких моих предположений у меня не спрашивали", - сказала депутат.

Она прокомментировала свои слова о том, что на теле Полякова были найдены следы удушения и рассказала, что об этом думают правоохранители.

"По состоянию на сегодняшний день экспертизы нет, но материалы на экспертизу взяли", - отметила Скороход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая"

Депутат также прокомментировала скандальное заявление "слуги" Галины Третьяковой. После смерти Полякова она написала в партийном чате "минус один враг".

"Госпожу Третьякову нужно отправить на Фрунзе (теперь ул. Кирилловская, 103, там расположена психиатрическая больница. - Gazeta.ua). На мой взгляд, там ее место, а не в парламенте", - сказала Скороход и добавила, что поддерживает идею прохождения психиатрического контроля чиновниками перед работой.

"Для того (психконтроль. - Gazeta.ua), чтобы таких как госпожа Третьякова, не было хотя бы в парламенте, а желательно во власти. Думаю, будет абсолютно правильно, если перед тем, как люди будут баллотироваться или будут претендовать на определенные должности, они будут проходить психиатрический наркоконтроль. Для того чтобы у нас не было наркоманов, больных людей у ​​власти", - подчеркнула нардеп.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Скороход уверена, что Полякова убили.