Смерть нардепа Полякова: Скороход рассказала о допросе правоохранителей

Допрос народного депутата из группы "Партия "За будущее" Анны Скороход по делу о смерти ее гражданского мужа, нардепа Антона Полякова длился примерно 7 ч. Правоохранители задавали разные вопросы.
Об этом Скороход рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Меня допрашивали в качестве свидетеля исключительно по делу Антона и никаких моих предположений у меня не спрашивали", - сказала депутат.
Она прокомментировала свои слова о том, что на теле Полякова были найдены следы удушения и рассказала, что об этом думают правоохранители.
"По состоянию на сегодняшний день экспертизы нет, но материалы на экспертизу взяли", - отметила Скороход.
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Депутат также прокомментировала скандальное заявление "слуги" Галины Третьяковой. После смерти Полякова она написала в партийном чате "минус один враг".
"Госпожу Третьякову нужно отправить на Фрунзе (теперь ул. Кирилловская, 103, там расположена психиатрическая больница. - Gazeta.ua). На мой взгляд, там ее место, а не в парламенте", - сказала Скороход и добавила, что поддерживает идею прохождения психиатрического контроля чиновниками перед работой.
"Для того (психконтроль. - Gazeta.ua), чтобы таких как госпожа Третьякова, не было хотя бы в парламенте, а желательно во власти. Думаю, будет абсолютно правильно, если перед тем, как люди будут баллотироваться или будут претендовать на определенные должности, они будут проходить психиатрический наркоконтроль. Для того чтобы у нас не было наркоманов, больных людей у власти", - подчеркнула нардеп.
Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.
Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон.
Скороход уверена, что Полякова убили.
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