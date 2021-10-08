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Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая"

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Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Антон Поляков имел отношения и жил с коллегой Анной Скороход. Она от него ушла. Коллаж: УНИАН

Умерший нардеп из группы "Партия "За будущее" 33-летний Антон Поляков жил вместе с коллегой 31-летней Анной Скороход. Обоих исключили из фракции "Слуга народа" в 2019 году.

Об этом рассказали собеседники из "Слуги народа", пишет "Украинская правда".

"У Антона была трагедия. Он последнее время жил вместе с Аней Скороход, но она от него ушла", - сказали собеседники.

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Добавили, что Поляков 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией "Слуга народа". Он больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Утром 8 октября Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВР. Ее забрала скорая помощь. По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока.

Известно, что Скороход замужем. У нее есть сын Алексей от мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.

Антона Полякова нашли мертвым утром 8 октября в Днепровском районе Киева. Правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси. Его пытались реанимировать врачи "скорой".

Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По факту смерти открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

СМИ пишут, что такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные, потому что водитель якобы нарушал правила дорожного движения.

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08
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