Скороход уверена, что нардеп Полякова убили

По ее словам, Полякова убили и информация о наркотиках выдумана. Фото: Униан

Народный депутат Анна Скороход сказала, что нардеп Антона Полякова убили. По ее словам, она была помолвлена с ним.

Об этом политик рассказала в в программе "Хард с Влащенко". Скороход говорила, что они планировали свадьбу на день рождения Полякова – 11 ноября, когда ему исполнилось бы 34 года.

"Он очень этого хотел, для него это был большой праздник. Потому я скорее не друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь и брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами и не имеет ничего общего с правдой", – рассказывала депутат.

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С ее слов, Полякова убили и информация о наркотиках является вымышленной.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде", – сказала нардеп.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Назначили дополнительные экспертизы.