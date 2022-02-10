"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду

Пленарная неделя должна начаться 15 февраля. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде уже собрали 150 подписей за созыв внеочередного заседания о состоянии уголовных дел народных депутатов.

Об этом ссылаясь на источники в руководстве фракции "Слуга народа" сообщает LB.ua.

Внеочередное заседание ранее прогнозировали на понедельник, 14 февраля. Но решили перенести на среду-четверг, хотя окончательно день еще не определили.

"Понедельник не пленарный, вторник обычно насыщеннее, а среда на час короче - логично бы туда после очередного заседания", - сказал собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемый во взяточничестве бывший "слуга" Юрченко греется в Доминикане

Еще один источник из политсовета "СН" добавил, что информация якобы о команде руководства фракции не собирать подписи за внеочередное заседание с силовиками не соответствует действительности.

"Неправда. Наоборот, ускорились и вызванивали тех, кто не болен, и кто в Киеве", - рассказал нардеп.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором нардеп с фракции "Слуга народу" Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А председатель фракции Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат. Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства. Трухин "близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".