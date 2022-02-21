"Слуги" соберутся на фракцию - будут выгонять героя мемов Трухина

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в понедельник на 19:00, рассмотрят исключения депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.
Об этом сообщили в партии.
Заседание состоится в режиме Zoom-конференции.
"Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического характера или связанных со сферой безопасности", - заявили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автор рэпа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Нардепа-"слугу" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд, в котором ему должны избрать меру пресечения. Депутат уклоняется от получения повесток и явки в суд.
1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.
Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".
На Трухина не надавишь, чтобы он сдал мандат, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.
Комментарии