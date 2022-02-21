"Слуги" соберутся на фракцию - будут выгонять героя мемов Трухина

Фраза Трухина к полицейскому "давай я тихонько в лес уйду" стала мемом. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в понедельник на 19:00, рассмотрят исключения депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщили в партии.

Заседание состоится в режиме Zoom-конференции.

"Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического характера или связанных со сферой безопасности", - заявили.

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Нардепа-"слугу" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд, в котором ему должны избрать меру пресечения. Депутат уклоняется от получения повесток и явки в суд.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады. Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер". На Трухина не надавишь, чтобы он сдал мандат, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.