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четверг, 17 февраля 2022 14:53

"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате

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&quot;На него не надавишь&quot; - Арахамия о Трухине и мандате
Трухина называют приближенным к президенту Зеленскому.

На народного депутата-"слугу" Александра Трухина не надавишь, чтобы он сдал мандат.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах, сообщает Gazeta.ua.

На вопрос, как исключение Трухина из фракции изменит его влияние на большинство Комитета по бюджету, Арахамия ответил:

"Мы не можем его исключить из комитета".

Арамахия прямо не ответил на вопрос, поддерживает ли он сложение мандата Трухиным.

"На него было очень много медиа внимания. И очень мало юридически-правового. Я хотел бы дождаться какого-нибудь финального положения. К сожалению, он мажоритарщик. Если бы был списочник - тоже нельзя заставить (сложить мандат. - Gazeta.ua), но можно хотя бы оказывать давление. А на мажоритарщика - тяжело", - сказал.

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Также слуга заявил, что Трухин не сохранит влияние в бюджетном комитете.

Ранее Трухин сказал, что не собирается сдавать мандат.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.

Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".

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