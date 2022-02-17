Нардеп-"слуга" Кузьминых снова не явился в суд: будут доставлять принудительно

Следующее заседание назначено на 10:00 24 февраля. Фото: УНИАН

Народного депутата от фракции "Слуги народа" Сергея Кузьминых принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд на заседание, в котором ему должны избрать меру пресечения.

Такое решение 17 февраля принял следственный судья ВАКС Олег Ткаченко, передает Центр противодействия коррупции.

Прокурор отметил, что Кузьминых уклоняется от получения повесток и явки в суд.

"ВАКС применил принудительный привод для нардепа Кузьминых, который в четвертый раз не пришел в суд. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. Следующее заседание назначено на 10:00 24 февраля", - говорится в сообщении.

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На заседании присутствовала адвокат нардепа Лариса Криворучко. Отсутствие своего подзащитного она объяснила пребыванием на больничном, но никаких подтверждений этому не предоставила. Мол, больничный электронный, а бумажный документ будет только после "выздоровления".

"Уголовный процессуальный кодекс говорит, что уважительной причиной неприбытия является, в частности, пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением при невозможности временно покинуть это заведение. Никаких доказательств в подтверждение того, что Кузьминых не может покинуть медицинское учреждение, адвокат не предоставила", - добавили в ЦПК.

Нардепа разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции о его исключении. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.