"Слуги" посвятят Дубинскому специальное мобильное приложение

Дубинский с Деркачем в Верховной Раде. Посольство США назвало Деркача российским агентом. Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

Фракция "Слуга народа" использует специальное мобильное приложение для анонимного голосования по возможности исключения народного депутата Александра Дубинского, который ранее попал под американские санкции. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и председатель партии Александр Корниенко.

"Мы давно планировали установить наше фракционное приложение, которое давно готово, давно зарелизенно. И вот Давид Арахамия (председатель фракции СН. - Gazeta.ua) предложил этот опрос делать в приложении.

Оно есть и в открытом доступе, вы можете даже его загрузить себе в AppStore, но там ограниченный функционал. Полный функционал для депутатов за регистрацией по телефонам", - цитирует Корниенка НВ.

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Приложение предусматривает возможность проведения анонимных голосований - их результаты будут только у руководства фракции.

Во время голосования по Дубинскому будут вынесены 3 варианта решения ситуации.

"1-й вариант - обращаться с поддержкой Дубинского в международные учреждения (я не знаю, к которым - не уверен, что мы правильно этот список понимаем). 2-й - приостановление членства во фракции на время расследования. И 3-й - инициация обращения к председателю Верховной Рады от фракции с просьбой уволить Александра с должности заместителя председателя Комитета финансов и налоговой политики", - рассказал Корниенко.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал "слуги".