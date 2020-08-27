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четверг, 27 августа 2020 18:26

"Слуги" написали закон, который вызвал возмущение у антикоррупционеров

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&quot;Слуги&quot; написали закон, который вызвал возмущение у антикоррупционеров
"Слуги" сначала назначили свою коллегу Венедиктову генпрокурором, а теперь хотят позволить ей вмешиваться в дела, говорят антикоррупционеры.

Генеральному прокурору хотят разрешить требовать у Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры материалы дел. Соответствующий законопроект №3009 зарегистрировали народные депутаты от "Слуги народа".

Законопроект позволит генеральному прокурору забирать на проверку себе любые дела НАБУ и САП: "Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установление лиц, совершивших уголовные правонарушения", сообщает Центр противодействия коррупции

Из подследственности НАБУ предлагают убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз.

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Законодательные инициативы ничто иное как прямое посягательство на независимость прокурора по делу.

Прежде всего это делается для того, чтобы узаконить возможность требовать в НАБУ и САП дела топ-коррупции. Требования дел для проверки в прокурора, ведущего дело - это давний метод давления на прокурора и метод разглашение материалов.

Депутаты сначала проголосовали на должность генпрокурора за свою экс-колегу Ирину Венедиктову, а теперь пытаются дать ей больше полномочий и право вмешиваться в работу органов, которые их же расследуют, говорят в ЦПК.

Сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Генпрокуратуры, прокуроры которой являются процессуальными руководителями по уголовным делам НАБУ. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры.

21 августа председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он не доработал своего срока.

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