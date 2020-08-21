Холодницкий ушел из Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Холодницкий уволился из САП. Фото: facebook.com/NKholodnytskyi

Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Опубликовал ее в Facebook.

Написал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию.

"Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность. Мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования. Это естественный процесс. Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", - отметил Холодницкий в заметке.

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Добавил, что 14 лет отдал прокуратуре. Из них 5 лет полностью посвятил САП.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что дело Приватбанка за его каденции не доведут до логического завершения. Об этом Холодницкий заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос - есть ли давление на него в этом деле, и что мешает объявить подозрение.