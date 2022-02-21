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понедельник, 21 февраля 2022 21:14

"Слуги" начали собирать подписи за исключение Трухина и Кузьминых

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&quot;Слуги&quot; начали собирать подписи за исключение Трухина и Кузьминых
Заседание прошло в понедельник вечером.

Парламентская фракция "Слуга народа" будет собирать подписи об исключениях из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Депутатам раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении двух коллег по фракции.

"Такая процедура применялась фракцией ранее, в частности при исключении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука", - отметила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трухин не будет сдавать мандат

Нардепа-"слугу" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд, в котором ему должны избрать меру пресечения. Депутат уклоняется от получения повесток и явки в суд.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.

Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".

На Трухина не надавишь, чтобы он сдал мандат, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

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