"Слуги" начали собирать подписи за исключение Трухина и Кузьминых

Заседание прошло в понедельник вечером.

Парламентская фракция "Слуга народа" будет собирать подписи об исключениях из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Депутатам раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении двух коллег по фракции.

"Такая процедура применялась фракцией ранее, в частности при исключении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука", - отметила.

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Нардепа-"слугу" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд, в котором ему должны избрать меру пресечения. Депутат уклоняется от получения повесток и явки в суд.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады. Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер". На Трухина не надавишь, чтобы он сдал мандат, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.