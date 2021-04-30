"Слуги" хотят уволить министра

Сергей Марченко на посту министра финансов с марта прошлого года. Фото: mof.gov.ua

Народные депутаты от "Слуги народа" хотят уволить министра финансов Сергея Марченко.

29 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении. Среди авторов проекта постановления в основном депутаты фракции "СН", один из группы "Партия "За майбутнє" и один внефракционный.

Инициаторами выступили в частности нардепы Дмитрий Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк и Сергей Бунин. Они входят в так называемую группу бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, которому приписывают влияние на таможню, пишет НВ

Также среди авторов депутаты, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским — Антон Поляков, который пытался заблокировать антиколомойский закон тысячами поправок, и подозреваемый в коррупции внефракционный депутат Александр Юрченко.

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