Витренко возглавил Нафтогаз

Юрий Витренко опыт работы в Нафтогаз. Фото: Facebook.com/YVitrenko

Юрий Витренко заменил Андрея Коболева на посту председателя Нафтогаз України. Об этом сообщил Кабинет министров.

С 28 апреля прекращаются полномочия членов наблюдательного совета компании, представителей государства в наблюдательном совете и председателя правления - Коболева.

Также принято решение избрать и назначить с 29 апреля председателем правления Витренко.

"На год будет назначен Витренко", - в то же время цитирует информированный источник "Інтерфакс-Україна".

Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ и соответствующего заявления не писал.

"Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - заявили в правительстве.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначили заместителя министра Юрия Бойко.

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Накануне правление представило финпоказатели компании за 2020 год.

Консолидированный чистый убыток группы Нафтогаз за прошлый год составил 19 млрд грн по сравнению с прибылью 63,29 млрд грн в позапрошлом году. Без учета компенсации от Газпрома 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности - 2,6 млрд грн.

Такое ухудшение показателей компания объяснила воздействием низкого спроса и цен на газ, резервом сомнительных долгов.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", - заявил председатель правления на презентации результатов.

На четверг в Верховной Раде назначено голосование за вице-президента Энергоатом Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Сегодня Кабинет министров уволил с должности председателя Нафтогаз України Андрея Коболева, сообщили нардепы Ольга Василевская-Смаглюк со "Слуги народа" и Алексей Гончаренко с "Европейской солидарности". 28 января Верховная Рада во второй раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" голосовали 177 депутатов из "Слуги народа". Юрий Витренко - экономист. С 2002-го работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года. Нафтогаз добился в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа. Занимался бизнесом на рынке капитала.