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четверг, 28 января 2021 13:49

Рада во второй раз провалила назначение Витренка

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Рада во второй раз провалила назначение Витренка
После голосования Витренко забрал портфель и с улыбкой вышел из зала.

Верховная Рада не назначила Юрия Витренка на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

"За" проголосовали 204 депутата. 117 голосов дали фракция "Слуга народа" и 18 - группа "Доверие". Остальные фракции дали 0 голосов "за".

Представление о назначении Витренка внес премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа".

Перед голосованием Витренко заявил, что за считанные дни после его назначения "была погашена задолженность по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги".

"На Кабмин было подано решение, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения. Если бы такого решения не было, то цена были бы в 2 раза высшая. Льготы были монетизированы, население, пользующееся электрообогревом, не должно потерять средства", - сказал он.

Также заявил о решении правительства, "которое позволило снизить цену на газ". "С февраля уже на треть. Если бы такое решение не приняли, цена выросла на четверть", - сказал Витренко.

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18 декабря Верховная Рада не назначила Витренка на должность министра энергетики. За его кандидатуру тогда проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.

21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики.

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