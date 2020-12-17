Рада провалила назначение экс-директора Нафтогаза на должность главы Минэнерго

Профильный комитет Рады также не поддержал кандидатуру Витренко на эту должность. Фото: "УНИАН"

Верховная Рада не смогла назначить на должность министра энергетики бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко.

За кандидатуру Витренко проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых, говорилось на заседании парламента.

153 голоса отдала фракция "Слуга Народа".

Перед этим профильный комитет Рады также не поддержал кандидатуру Витренко на эту должность.

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Витренко окончил Киевский национальный экономический университет. С начала 2000-х работал в Нафтогазе. Был одним из ключевых персон в переговорах с Россией о продлении транзита газа через Украину. Его уволили из Нафтогаза в июле 2020-го.