Кабмин уволил главу Нафтогаза

Коболев руководил Нафтогазом 7 лет. Фото: facebook/andriy.kobolyev

Сегодня решением правительство уволило с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщила в Telegram нардеп партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сам Коболев написал в Facebook, что комментировать собственное увольнение пока не может.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - отметил Коболев.

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Андрей Коболев руководил Нафтогазом с 25 марта 2014 года. Начал карьеру в международной аудиторской группе PwC. В Нафтогазе работал с 2002 по 2010 год. Занимал должности от главного специалиста до советника председателя правления.

21 марта Кабинет министров Украины согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении контракта с Андреем Коболевым на 4 года. По условиям нового контракта, зарплата Коболева была уменьшена вдвое.