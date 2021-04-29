Кум российского агента, человек помощника Зеленского - СМИ о новом министре энергетики

Галущенко назначили министром в четверг. Фото: Сергей Ковальчук, rada.gov.ua

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко является кумом и другом Андрея Деркача, российского шпиона по версии США. Об этом говорится в статье "Веерные отключения совести" на ZN.UA.

Галущенка называют человеком Шефира (первый помощник президента Владимира Зеленского. - Gazeta.ua), у которой прекрасно получалось добивать Энергоатом.

Также - другом компаниям-трейдерам олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, которым Галущенко, управляя Энергоатомом, предоставлял невиданные скидки при покупке электроэнергии.

Благодаря Галущенко трейдеры олигархов закрепились на рынке продаж настолько прочно, что в определенные моменты приобрести электроэнергию вообще можно было только у них. Благодаря ему же Енергоатом с прибыльной компании стал убыточным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощника Зеленского тайно возят на Maybach в поместье Ахметова

Только если Андрея Коболева за полученный ущерб Нафтогаза увольняют, по крайней мере так это аргументируют, то Галущенко, доруководя Энергоатомом до убытков, идет на повышение - в министры энергетики.

Новый министр будет выполнять пожелания многочисленных друзей первого помощника президента, говорится в публикации.

Подарив Ермаку должность для Витренко, Зеленский не мог не подарить хоть что-то Шефиру, говорится в статье.

29 апреля Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики. За проголосовали "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". 11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Штаты заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году посольство США сообщало, что нардеп Деркач является российским агентом.