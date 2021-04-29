Рада назначила министра энергетики

Кандидатуру Галущенка предлагала фракция "Слуга народа".

Верховная Рада назначила министром энергетики Германа Галущенко.

За проголосовали 305 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" - 227, ОПЗЖ - 20 "Батькивщина" - 17, группы "Партия "За будущее"- 14, "Доверие" - 19."Европейская солидарность" и "Голос" - ноль голосов "за".

"На сегодня отечественная энергетика находится в очень трудной ситуации.

Огромные долги, диспропорции на рынке электроэнергии, незавершенность интеграции энергосистем с ЕС, высокая энергоемкость украинских промышленных предприятий, колебания цен на газ зимой, теневой рынок горюче-смазочных материалов, многолетние проблемы угольной отрасли.

Внешние угрозы в энергетике тоже требуют чрезвычайных усилий в дипломатии. В частности, в противостоянии "Северному потоку-2", интеграции украинских рынков и электроэнергии в ЕС, диверсификации поставок энергоносителей", - сказал Галущенко.

Также заявил, что "рынок энергетики не должен быть игрой с нулевой суммой, когда один вид генерации выживает за счет уничтожения другого, стремление генерации заработать убивает промышленность, а спекуляции с ценами вынимают последние деньги из кармана граждан".

"Тарифы на электроэнергию и газ нужно не увеличивать. А искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения. И на самом деле для этого есть возможности и ресурсы. Делать это рыночными методами", - сказал Галущенко.

47-летний Герман Галущенко родился во Львове, по образованию юрист. С мая прошлого года работал вице-президентом Енергоатом. В 2013-14 годах был в компании исполнительным директором по правовому обеспечению.

Работал в Администрации президента Леонида Кучмы, Секретариате президента Виктора Ющенко. При президентстве Януковича возглавлял департамент в Министерстве юстиции. Преподает в Институте международных отношений КНУ.

Задекларировал три квартиры в Киеве, дом в селе Солтанивка Киевской обл. Автомобили Mersedes GLS-350 2017 года выпуска и Range Rover Velar 2018-го.