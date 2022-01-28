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пятница, 28 января 2022 12:56

"Слуга народа" во время гимна говорил по телефону
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Народный депутат от "Слуга народа" Сергей Гривко разговаривал по телефону, когда в сессионном зале Верховной Рады звучал гимн Украины.

Это произошло во время закрытия шестой сессии, сообщает Gazeta.ua.

"Уважаемые депутаты, очередная седьмая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнет свою работу во вторник, 1 февраля. Сегодня мы завершили последнее пленарное заседание шестой сессии. Спасибо всем за плодотворную работу", – сказал спикер Руслан Стефанук.

Звучал гимн. "Слуга" в этот момент разговаривал по телефону.

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Сергей Гривко попал в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под 114 номером. Является членом Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В 2015 году баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Наш Край", в который входит нардеп-мажоритарщик из группы "Довіра" Сергей Шахов.

Гривко не смог ответить журналистам на вопрос: "Что такое САП?".

В мае прошлого года нардеп, член фракции "Батьківщина" Антон Яценко не захотел вставать, когда исполнялся гимн Украины.

Утром 28 января в сессионном зале зарегистрировались 168 народных депутатов. Во время докладов правительства депутаты не слушали министров, премьера.

Вчера Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля.

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Дата
28
января

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