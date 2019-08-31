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суббота, 31 августа 2019 17:25

Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа

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Не знают, что такое САП - опросили депутатов от Слуги Народа
Депутаты от слуги народа не смогли ответить сколько квадратных километров в гектаре. Фото: Корреспондент

Депутаты от партии "Слуга народа" не знают что такое АРМА, САП и сколько квадратных метров в гектаре.

Опрос среди чиновников проводили журналисты Bihus.Info.

Трое из депутатов Сергей Гривко, Андрей Клочко и Ольга Коваль не ответили на вопрос "Что такое САП?" (Специализированная антикоррупционная прокуратура-Gazeta.ua), а также чем ее функции отличаются от ГБР.

Депутат Дмитрий Костюк, который хочет попасть в аграгный комитет ВР не знает сколько квадратных километров в гектаре.

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Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в первый рабочий день в парламенте разозлил медиасообщество.

В сети появилось фото, на котором избранник позирует возле президиума Верховной Рады, положив локоть на Конституцию. Пользователи сразу раскритиковали нардепа.

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