Новоиспеченный нардеп разозлил сеть неудачным фото

Автор: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в первый рабочий день в парламенте разозлил медиасообщество.

В сети появилось фото, на котором избранник позирует возле президиума Верховной Рады, положив локоть на Конституцию. Пользователи сразу раскритиковали нардепа.

В ответ Шевченко объяснил, что фото сделано в динамике. И показал оригинал, на котором с уважением держит руку на Основном законе.

Автор: Евгений Шевченко

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Утром состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.