Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна

Яценко вошел во фракцию "Батькивщина" на прошлой неделе. Фото: Bihus.info

Народный депутат, член фракции "Батькивщина" Антон Яценко не захотел вставать, когда исполнялся гимн Украины. Видео в Telegram в понедельник опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

Нардеп сидел в кресле, когда люди стоя исполняли гимн в городском совете в городе Умань, что в Черкасской области.

К нардепу подошел мужчина, делая тому замечание. Однако Яценко продолжал сидеть в кресле и смотрел в телефон.

Антон Яценко на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году избирался по округу в Черкасской области.

На прошлой неделе вошел во фракцию "Батькивщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко.

Яценко - нардеп четырех созывов Верховной Рады. Проходил в парламент по списку "Батькивщины", избирался по округу от Партии регионов, потом как самовыдвиженец.

Был в депутатской группе "Партия "За будущее".

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В прошлом году журналисты сообщали, что Антон Яценко системно превышает скорость на авто и не платит за это штрафов.