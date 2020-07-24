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пятница, 24 июля 2020 12:39

60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты

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60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Там, где можно 50 км/ч, Антон Яценко гонит за 160

Народные депутаты системно превышают скорость на своих авто и не платят штрафов. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский нарушал Правила дорожного движения в начале июня и июля. В первом случае он "быдловато" мчался на внедорожнике Mercedes G55 AMG по Чоколовскому бульвару с превышением, говорится в сюжете.

Во втором - по Одесской трассе летел сотку при разрешенных 50 км/ч.

Также, по информации журналистов, Land Cruiser нардепа нарушает "чаще и ярче" - 9 постановлений, половина из них - на той же Одесской трассе. Остальные нарушения - на столичных улицах Елены Телиги, Чоколовском и бульваре Дружбы народов.

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"15 июля, 8:00, Чоколовский бульвар, центр города, где ехать можно не более 50. Toyota Дубинского прет 114. При такой скорости он умудряется еще и что-то жевать. Держа это что-то правой рукой. Ну а левая - на руле. Поэтому кладет нардеп на ПДД очень", - говорится в сюжете.

Другого нардепа из группы "Партия "За будущее" Антона Яценко журналисты назвали потенциальным убийцей.

"Там, где можно 50, авто Яценко едет 165. И так 60 раз. Камеры работают 50 дней. Авто Яценко нарушает чаще, чем Аваков спасает страну, чем Зеленский что-то берет под личный контроль.

24 июня, 10:00, Одесская трасса. 148 км/ч при 50 разрешенных.

10 июня, Чабаны, 151 км/ч.

23 июня, почти 23:00, снова Одесская трасса, 169 км/ч", - рассказывают в программе.

При этом Яценко не оплатил ни одного штрафа.

"Добрая часть уже пошла на исполнительную службу, и когда-нибудь их, может, взыщут. Правда, с сестры. Потому что машина официально на ней", - говорят журналисты.

Нарушает правила на дорогах и первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. За 2 первые недели работы камер Трофимов нарушил 5 раз. В частности, он втрое превысил скорость на Обуховской трассе. Однако свои штрафы Трофимов по крайней мере оплатил.

Ранее сообщалось, что за первые 45 дней работы система фотовидеофиксации принесла бюджету 52 млн грн. В местах установки камер скорость движения автомобилей уменьшилось в 5 раз.

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24
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